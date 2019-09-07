感動的一刻！ 單腳鐵人「吃湖水」完賽

骨癌截肢林睦卿一圓鐵人夢。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽，出現一名單腳鐵人。骨癌截肢的林睦卿今在標準接力賽中擔任第一棒，順利完成1.5公里的游泳任務，一圓鐵人夢。

賽後她自豪地表示，人生第一次嘗試鐵人賽，靠著挑戰自我的信念，克服恐懼，證明一隻腳也能完成夢想。

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生命鬥士林睦卿16歲時，因打球左腳受傷，送醫檢查才得知患有「惡性骨肉瘤」，俗稱骨癌，必須截肢。她透露：「失去左腳是我人生最大的挫折，但走出谷底後，開始勇敢面對，也開啟人生新篇章。」

林睦卿主動邀請蘇澳國中校長楊乃光負責跑步，噶瑪蘭公車司機游富強則接棒自行車，3人共組的「教育鐵人隊」昨順利完賽；當她從水中起身，坐輪椅交棒給隊友時，現場觀眾也給予如雷的掌聲。

骨癌截肢的林睦卿今在標準接力賽中擔任第一棒，順利完成1.5公里的游泳任務。（記者廖聿偉攝）

林睦卿曾經在宜蘭巡迴校園生命教育講座時，認識了蘇澳國中校長楊乃光。她主動問他：「校長你有參加過鐵人三項嗎？我年輕的夢想就是要參加三鐵比賽，聽說可以接力方式完賽。現在我整天在家帶小孩，好想找回年輕體力旺盛身體活力來源！」

楊乃光義不容辭一口答應，還邀請游富強共襄盛舉，雖然王不認識林睦卿，仍願意為她完成心願。3人各自利用工作空檔時間，努力訓練。

42歲的林睦卿透露，經過半年的訓練，才下定決心挑戰1.5公里長泳，但昨仍太過緊張，跳水失敗，還喝了一大口湖水，「第一趟我還在找感覺，很怕撞到其他參賽者，只敢游蛙式，但第二趟漸入佳境，用擅長的自由式完賽。」

不自我設限的她，游泳、跳舞、攀岩、潛水、溯溪和滑雪等運動樣樣在行，也努力工作存錢旅行，至今已環遊世界二十個國家。她說：「我有不完美的肢體，也經歷病痛的折磨，但即使面臨死亡威脅，我仍用微笑面對，正向積極。未來我還要挑戰更多的不可能，要把勵志的故事，分享給每一個人。」

骨癌截肢林睦卿一圓鐵人夢。（記者廖聿偉攝）

骨癌截肢林睦卿一圓鐵人夢。（記者廖聿偉攝）

骨癌截肢林睦卿一圓鐵人夢。（記者廖聿偉攝）

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