日職》陽岱鋼替補沒表現 巨人力克養樂多止6連敗

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人官方推特）



〔體育中心／綜合報導〕近期陷入連敗低潮的讀賣巨人今天續戰養樂多，洋砲葛雷諾4局上敲出帶有超前分的關鍵全壘打，巨人軍在7局上灌進5分大局奠定勝基，終場以10：6贏球中止6連敗。

巨人軍首局就發動猛攻，龜井善行、坂本勇人長打串連，助隊先馳得點，再靠著對手暴投再下一城，坂本勇人3局上敲出右外野陽春彈，本季第35轟，但養樂多未讓巨人開心太久，3局下展開反攻，單局灌進3分扳平戰局。

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葛雷諾開轟。（取自讀賣巨人官方推特）





巨人洋砲葛雷諾和田中俊太不讓坂本勇人專美於前，4、6局先後轟出陽春彈，助隊再度要回領先，巨人前6局以5：4領先養樂多。

巨人7局上攻勢再起，單局出現5支安打灌進5分擴大領先，不過養樂多展現十足韌性，荒木貴裕在8局下滿壘時敲出帶有2分打點的左外野安打縮小差距，可惜最終仍難挽頹勢，以6：10不敵讀賣巨人。

讀賣巨人先發投手山口俊主投5.2局被敲8支安打失4分，另有3次保送和5次三振，奪下本季第13勝，與橫濱王牌今永昇太並列央聯勝投王。坂本勇人此役繳出3安猛打賞，另有2分打點，以35轟與橫濱洋砲索托並列央聯全壘打王。

效力讀賣巨人的旅日野手陽岱鋼在8局下接替守右外野，9局上獲得打擊機會，唯一打數面對前隊友高梨裕稔，擊出中外野飛球出局，打擊率略降至2成87。

坂本勇人敲出央聯最多的第35轟。（取自讀賣巨人官方推特）





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