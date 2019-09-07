中職》周思齊久違先發MVP 看恰恰將退休有感而發

兄弟周思齊四打數3安打，貢獻3分打點，猛打賞表現，拿下單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟今舉辦K歌之王日吸引近萬名觀眾，37歲的周思齊把握超過半個月的先發機會，開轟繳猛打賞，相隔132天再奪MVP，助隊以11：3擊敗統一獅。

兄弟本季外野人才濟濟，周思齊上場空間遭大幅壓縮，前次先發相隔長達24天，但他把握上場機會，2局下開轟、7局下再補上適時安打，助隊單局轟7分奠定勝基，單場3安打3打點，用棒子燃燒老將魂。

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兄弟周思齊久未先發，首打席即敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

兄弟周思齊久未先發，首打席即敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

「要習慣。」周董淡淡描述本季先發機會驟減的狀況，本季代打次數24次聯盟最多，沒先發的日子中，每隔半局就會回休息室揮揮棒、跑跑步，學習著如何扮演這個角色，但他並不感到鬱悶，反而期待年輕人能夠更加成長。

「今年外野戰力真的很好，」周思齊說，像陳子豪、詹子賢和張志豪都表現很優異，很期待他們可以打得更好，「球隊成績好，就是因為年輕球員得成長。」

不是沒有意識到漸漸步入職業尾聲，特別是在「恰恰」彭政閔將在本季引退，周思齊自覺按照輪值表，下一個可能就是他。即便如此，他選擇用正面態度去看待此事。

「我年輕時，學長也是這樣接棒給我的。」周董說，他希望能當稱職的老大哥，一方面保持競爭力，一方面幫助年輕球員成長，就像過往學長和彭政閔正在做的世代傳承。

兄弟周思齊四打數3安打，貢獻3分打點，猛打賞表現，拿下單場MVP。（記者廖耀東攝）

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