U18世界盃》日本寫近4屆最慘成績 監督扛責謝罪

U18世界盃日本隊教頭永田裕治。（資料照，記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕由甲子園明星隊組成的日本國家隊，在本屆U18世界盃棒球賽表現不如預期，僅獲得第5名的成績，日本隊總教練永田裕治賽後沉重地表示，只能說真的非常抱歉。

本屆U18世界盃日本代表隊星光熠熠，由「怪物高中生」佐佐木朗希領軍，又有奧川恭伸、西純矢等王牌投手坐鎮，不過佐佐木和奧川賽前都傳出身體有狀況，預賽都未登板，日本隊預賽首戰就被西班牙嚇出一身冷汗，驚險獲勝，日本以4勝1敗的成績晉級複賽，唯一1敗就是輸給台灣隊，因雨裁定以1：3輸球。

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日本複賽首戰輕取加拿大，未料第2場關鍵戰役對戰南韓賠了夫人又折兵，佐佐木朗希首度先發登板，僅投1局就傷退，更慘遭南韓逆轉吞敗，晉級冠軍戰的機會微乎其微，士氣大減的日本隊昨天再爆冷輸給澳洲，確定無緣冠軍戰，也與季軍戰擦身而過，複賽以2勝3負作收，僅獲第5名，這也是日本隊自2013年以來首度無緣前3名。

日本總教練永田裕治賽後受訪時表示，小球員都以盡全了力，希望他們能把這次悔恨的經驗當做下次比賽的動力，他也一肩扛起責任，「實在很抱歉。」

甲子園明星隊在本屆U18世界盃僅獲得第5名。（資料照，特派記者羅志朋攝）

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