MLB》穩進季後賽還不夠？美媒曝洋基10月會有「這項隱憂」

洋基牛棚能否克服屆時需要頻繁出賽的問題值得關注，圖為奧塔維諾（左）當時完成任務回到休息區與教頭布恩（右）擊掌。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前以92勝50負在美聯東區獨霸的洋基隊幾乎篤定晉級季後賽，不過美國媒體近日指出，條紋軍仍必須盡全力搶勝、獲得主場優勢，最大的關鍵在於牛棚使用問題。

洋基與太空人目前同是92勝50敗、道奇則是92勝51負，其他幾區霸主勝率亦相距不遠，勇士為88勝54敗、雙城隊則是87勝54負，十月的季後賽能否獲得主場優勢還是未知，若屆時不能取得這項優勢，將會是對例行賽不常頻繁出賽的牛棚的一大考驗。

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《紐約郵報》作家舒曼（Joel Sherman）先前就曾撰文點出，洋基是目前大聯盟唯一不會讓自家投手連三天出賽的球隊，四大牛棚投手布里頓（Zack Britton）、查普曼（Aroldis Chapman）、奧塔維諾（Adam Ottavino）、坎利（Tommy Kahnle）目前都還在合理的使用局數內。《紐郵》另一專欄作家大衛杜夫（Ken Davidoff）對此就表示，本季洋基的火力不是問題、先發投手在這個狀況下也只要完成球隊交付的任務，因此牛棚的臨場表現就成為影響勝負的關鍵因素。

若是洋基不能取得主場優勢，在七戰四勝的美聯冠軍戰與世界大賽中，就會是第三場比賽開始連續三天在主場比賽，在有危機可能就得隨時換投的季後熱鬥中，平時不會連續出賽的鐵牛棚必須盡快調整，因此最好的狀況即是洋基取得主場優勢，就不會有這樣的隱憂。

不過值得注意的是，洋基目前在主場的成績為53勝22負、勝率0.707，還是不敵太空人的53勝17負（勝率0.757）、以及道奇隊的55勝19負（勝率0.743）。

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