美網》詹皓晴混雙攻頂失利 第二度屈居亞軍

混雙頭號種子詹皓晴（左1）／紐西蘭維納斯（左2）在美國網球公開賽再度攻頂失利，屈居亞軍。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019美國網球公開賽於紐約法拉盛公園進入尾聲，混雙頭號種子詹皓晴／紐西蘭維納斯（Michael Venus）再度攻頂失利，2：6、3：6不敵老經驗的外卡地主桑德絲（Bethanie Mattek-Sands）／ 英國大穆雷（Jamie Murray），「台紐聯軍」繼2017年第2次屈居亞軍。

本月19日就滿26歲的詹皓晴，2014年溫布頓、前年以及今年美網混雙都功虧一簣，加上2017年溫網女雙決賽受挫，累計已獲4座大滿貫亞軍，迄今仍無緣笑捧金盃。先前詹家姊妹混雙4強「寶島內戰」，小詹人馬直落2強壓第4種子詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig），相隔2年重返混雙決賽，還中斷姊姊大詹大滿貫13連勝紀錄，這也是連續第3項大滿貫冠軍戰都有寶島娘子軍露臉。

如今面對前年決賽老冤家之一的大穆雷（當時搭檔瑞士辛吉絲），詹皓晴原班人馬期待甜蜜復仇，但「台紐聯軍」2：2互探虛實後先遭破發，加上第7局發球再度失守，讓拚出氣勢的美英組合一舉拉開差距，順勢先馳得盤。次盤雙方接連互破2：2開局，緊接著互保僵持不下，「台紐聯軍」關鍵第7局被突破，又讓打順手的美英組合擴大領先，最終「再見破發」直落2出線，小詹與搭檔只能共享7.6萬美元（約237萬台幣）亞軍獎金。

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