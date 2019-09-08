僑仁小鐵人包辦5冠 台紐混血小車手爸爸是登山王

僑仁小鐵人隊奪5冠。（記者廖聿偉攝）



〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽昨進行小鐵人賽，成軍第9年的台中僑仁小鐵人在12組中包辦5組冠軍，來自永康國中的雍苡脩更是在梅花湖完成3連霸，堪稱是小鐵人之王。

今年第三度舉辦小鐵人，幾乎齊集全國7到12歲近500名小鐵人精英參賽，而且小鐵人競爭性更加激烈，從一躍入水就展開各組廝殺，但來自永康國中游游隊的雍苡脩率先進入終點，雍苡脩從去年10歲、今年春季賽再加今年12歲組三度在梅花湖都順利橫掃冠軍。

請繼續往下閱讀...

雍苡脩在7歲時因為熱愛騎腳踏車才開始接觸鐵人三項，他說：「最愛騎自由車那種速度感很爽，但自由車很難拿名次，鐵人比較好玩。」

三項中雍苡脩原本游泳程度最差，但今年進入永康國中泳隊而且去年8月跟前國手周柏助訓練自由車，讓他成績更加獲得突破，雍苡脩父親雍宗霖說：「苡脩本來跟著哥哥姐姐一起練，結果現在哥哥姐姐都沒在練，反而是他堅持下來了。」

但在團體成續最耀眼的是民國100年成軍的台中僑仁小鐵人隊，今年在12組別中拿到5組冠軍，締造僑仁的最多冠軍紀錄。教練蘇鼎凱表示，目前僑仁從幼稚園到大學都有，小鐵人和大鐵人各有近20人左右，因為游泳有游泳池、訓練器材，讓只要想練的小朋友都可以加入，許多有過動或缺乏注意力的小朋友，經過鐵人的訓練後都獲得很大的改善。

台紐小鐵人陳柏翰昨在9歲男生組拿下冠軍。他出生在自由車家族，爺爺和爸爸都熱愛騎車，爸爸丁傑生還拿下今年台灣夏季登山王50歲組冠軍。

陳柏翰自小就熱愛騎車，4歲已在4天內騎完300公里，6歲就騎車環島，但游泳並不擅長，經過暑期特訓後，總算拿下第一座鐵人冠軍，未來將專攻自由車，希望能成為職業車手。

僑仁小鐵人隊奪5冠。（記者廖聿偉攝）

台紐小鐵人陳柏翰昨在9歲男生組拿下冠軍。（記者廖聿偉攝）

陳柏翰爸爸（右）是紐西蘭人，也是登山王冠軍。（記者廖聿偉攝）（記者廖聿偉攝）

台紐小鐵人陳柏翰昨在9歲男生組拿下冠軍，４歲就開始騎車。（記者廖聿偉攝）



僑仁小鐵人隊奪5冠。（記者廖聿偉攝）

雍苡脩更是在梅花湖完成3連霸。（記者廖聿偉攝）



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法