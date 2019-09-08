MLB》曾在洋基用松焦油被禁賽 皮奈達今因利尿劑遭禁60場

皮奈達使用利尿劑遭到禁賽。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊先發投手皮奈達（Michael Pineda），因為違反大聯盟的藥檢規定被禁賽60場比賽，整季無法再出賽，這也讓雙城隊的季後賽之路拉警報。

根據大聯盟報導，皮奈達是因為使用違反大聯盟規定的利尿劑因此未能通過藥檢。皮奈達在聲明指出，自己並不是故意要使用禁藥的，他是為了控制自己的體重，因此向他親密的友人拿到這個藥物，他在沒有告知雙城隊訓練人員的情況下就服用了那些藥物。

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根據聯盟調查，由於皮奈達使用利尿劑並不是為了掩蓋他使用禁藥的意圖，因此在上訴過後，聯盟將他的禁賽從80場降低到60場。皮奈達透露，他自己收到通知時也很訝異，他表示自己沒有作弊的意圖，他很高興聯盟的仲裁委員相信他所提出的證據，並減低他的禁賽場次。

這不是皮奈達首次因為違規禁賽，他在身披洋基隊戰袍時，就曾因為使用松焦油遭到禁賽10場。本季皮奈達是雙城隊相當倚重的先發投手，他先發出賽26場比賽投146局飆出140次三振，拿下11勝5敗，防禦率4.01。

目前雙城隊在美聯中區取得領先地位，領先第二名的印地安人隊有5.5場勝差，皮奈達突遭禁賽也讓他們的輪值出現空缺，他們可能得靠著剛登板的新秀Lewis Thorpe、Devin Smeltzer、Randy Dobnak等人來填補這些空缺。

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