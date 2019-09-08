MLB》洋基希克斯恢復受阻 總教練：「還無法進行棒球活動」

希克斯恐將整季報銷。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊外野手希克斯（Aaron Hicks），本季大半時間都躺在傷兵名單當中，日前好不容易重返一軍，卻因為傳球導致右手受傷，今天又傳出他因為恢復狀況不佳，賽季非常有可能會報銷。

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）透露，希克斯在恢復過程遇到挫折，目前沒有辦法進行傳球，雖然在經過MRI檢查後，希克斯的手肘沒有新的傷勢。「他很期待能夠開始傳球，目前還需要詢問第二意見才能確定這件事。但他現在還沒有辦法重新進行棒球活動。」

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29歲的希克斯在季前與洋基隊簽下一張7年7000萬美元的延長合約，結果他在季前因為背部痙攣導致無法趕上開季，結果這個傷勢卻比想像中還要嚴重，到5月中才打了他第一場比賽。本季希克斯僅出賽了59場比賽，傷病一直都是這名野手最大的敵人，希克斯生涯7個賽季僅出賽654場，平均一個賽季不到100場出賽。

如果希克斯沒有辦法重返陣中，那麼賈納（Brett Gardner）將會持續待在洋基中外野的位置上，塔克曼（Mike Tauchman）和梅賓（Cameron Maybin）可能會輪流擔任左外野守的位置，不過由於梅賓左手腕傷勢的關係，9月至今尚未出賽。

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