MLB》哈普6局無失分、英卡納西恩開轟 基襪大戰洋基扳回一城

英卡納西恩開轟2分砲。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕基襪大戰在芬威球場4連戰，洋基靠先發哈普（J.A. Happ）6局飆7K無失分好投，加上第4局靠著攻勢串聯吃下4分大局奠定勝基，終場5：1奪下勝利，反觀今再次推出假先發應戰的紅襪，不但未能複製昨天的成功，靠著馬丁尼茲（J.D. Martinez）9下開轟，才驚險逃過遭完封的命運。

此役開局洋基哈普和紅襪新秀右投拉金斯（Travis Lakins）先發都表現亮眼，前兩局兩人都漂亮送出三上三下。

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洋基先發哈普6局飆7K無失分好投收下自己本季第12勝。（美聯社）

紅襪新秀右投拉金斯先發2局都讓對手三上三下。（USA TODAY Sports）

不過第4局紅襪換上右投韋伯（Ryan Weber）中繼後，場上卻風雲變色，韋伯一上來就先被拉梅修（DJ LeMahieu）敲安，好不容易K掉強打賈吉（Aaron Judge），卻又被葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）敲出二壘安打，紅襪雖然趕緊再換上布魯爾（Colten Brewer），但卻又再度被桑契斯（Gary Sanchez）敲出長打，洋基先馳得點，下一棒英卡納西恩（Edwin Encarnacion）再開轟2分砲，讓洋基單局吃4分，遙遙領先。

洋基投手群則是輪番壓制紅襪打線，讓衛冕軍前7局打完全隊僅敲出2支安打，第8局紅襪打者連敲2安但後續反攻屢屢受挫，留下兩個殘壘最後無攻而返，直到第9局最後反攻機會，2出局後才靠著馬丁尼茲的中外野陽春砲破蛋，拿下今天球隊的唯一一分，終場紅襪就以1：5敗給洋基。

馬丁尼茲9下開轟，幫助球隊驚險逃過遭完封的命運。（美聯社）

洋基哈普主投6局僅被敲2安無失分，狂飆7K另有1保送，開心收下自己本季第12勝，而紅襪中繼登板的韋伯僅投0.1局被敲2安失掉2分退場，收下本季第3敗。

中繼登板的韋伯僅投0.1局被敲2安失掉2分，收下本季第3敗。（USA TODAY Sports）

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