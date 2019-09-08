美網》驚奇！19歲小將爆冷直落二封后 小威苦吞大滿貫4連亞

今年只有19歲加拿大新星安德里絲庫，擊敗地主名將小威廉絲在美網封后。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019美國網球公開賽女單冠軍戰稍早登場，加拿大新星安德里絲庫（Bianca Andreescu）以6：3、7：5爆冷擊敗地主名將小威廉絲（Serena Williams），成為繼莎拉波娃（Maria Sharapova）2006年美網封后以來的最年輕大滿貫賽封后選手，生涯第10度闖進美網決賽的小威廉斯，距離平歷史最多金盃紀錄只有一步之遙，可惜最後仍無緣舉起生涯第24座大滿貫金盃。



今年只有19歲的安德里絲庫僅是第4次征戰大滿貫女單會內賽，今天在擊敗小威後，第一時間心情還相當平靜，但在與對手隔網相擁後，情緒終於釋放，仰天癱倒在地，賽後受訪這位19歲小將感性地說：「很難用言語形容現在的心情，感激能擁有現在的幸福時刻，一切就像是美夢成真。我就跟平常面對其他比賽時一樣去認真準備，盡量不要去想自己的對手是誰，雖然說起來好像很容易，不過我為今天的自己感到驕傲。」

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相差將近19歲的老少對決賽後相擁。（法新社）

奪冠壓力釋放，安德里絲庫激動癱倒在地。（歐新社）

而本月26號就要滿38歲的小威廉絲連續第4度在大滿貫賽決賽敗北，無緣追平24座大滿貫賽金盃紀錄，這也是去年小威輸給現任球后、日本名將大坂直美後，連續2年在美網女單決賽中箭落馬。

無緣在自己主場封后，但小威在頒獎時仍博得滿場球迷的熱烈歡呼，小威也深情對球迷喊話，「感謝兩週以來支持我的球迷們，今天正是因為大家不可思議的鼓勵，我才能在第2盤1：5落後時拼命奮鬥、希望能為大家堅持更久。」

雖然無緣寫下大滿貫金盃紀錄，不過小威在受訪時對於這位比自己年輕將近19歲的加拿大小將仍讚不絕口：「我很為她（安德里絲庫）高興，如果一定讓我選自己或大威廉斯（Venus Williams）之外的人來拿美網冠軍的話，我最希望的就是她了。」

就要滿38歲的小威廉絲連續第4度在大滿貫賽決賽敗北，無緣追平24座大滿貫賽金盃紀錄。（法新社）

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