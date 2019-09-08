籃球世界盃》槓上美國隊？字母哥這一犯引起雙方口角（影音）

「字母哥」亞德托昆波（右二）下手犯規巴恩斯（左二），引起美國隊不滿。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃球世界盃昨日由美國對戰新科MVP「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）所領軍的希臘，終場美國以69：53大勝希臘。然而在比賽接近尾聲時卻發生小插曲，字母哥在一次追防中似乎下手過重而引起了美國隊的不滿，雙方也因此產生了口角。

事情發生在比賽剩餘1分43秒時，美國以66-53領先，巴恩斯（Harrison Barnes）在抄截後準備灌籃卻被後方追上來的字母哥出手犯規整個人跌出場外，這一犯也引起了美國隊的不滿。

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Harrison Barnes with the monster dunk on Thanasis Antetokoumpo. pic.twitter.com/AbwJQnek17 — Basketball Highlights （@BasketballHigh8） 2019年9月7日

比賽結束後，後衛J.布朗（Jaylen Brown）和字母哥發生了一些口角，讓裁判和教練不得不上前阻止，「我是對亞德托昆波說了一些話，但他也回敬了我一些話」J.布朗說。

兩隊在賽後並沒有握手致意，美國隊教頭「波總」帕波維奇（Gregg Popovich）也特別把美國隊集合留在場上，讓希臘隊先離場避免兩隊在通道中相遇。

整起事件也讓美國球迷相當憤怒，並不是因為字母哥的犯規，而是因為他並未向對方表達歉意。而巴恩斯也在賽後表示「道歉也只是一時的，如果真的發生什麼不好的事情，我當時起不來的話，道歉也沒辦法幫助我們度過下一場比賽，幸運的是一切都很好」。

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