籃球世界盃》槓上美國隊？字母哥這一犯引起雙方口角（影音）

「字母哥」亞德托昆波(右二)下手犯規巴恩斯(左二),引起美國隊不滿。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕籃球世界盃昨日由美國對戰新科MVP「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)所領軍的希臘,終場美國以69:53大勝希臘。然而在比賽接近尾聲時卻發生小插曲,字母哥在一次追防中似乎下手過重而引起了美國隊的不滿,雙方也因此產生了口角。

事情發生在比賽剩餘1分43秒時,美國以66-53領先,巴恩斯(Harrison Barnes)在抄截後準備灌籃卻被後方追上來的字母哥出手犯規整個人跌出場外,這一犯也引起了美國隊的不滿。

Harrison Barnes with the monster dunk on Thanasis Antetokoumpo. pic.twitter.com/AbwJQnek17