籃球》世界盃低迷中國球員變戰犯 周琦不敢外出、郭艾倫像在地獄

小組賽第二戰發生高達5次失誤的周琦，儼然成了中國無緣16強的頭號戰犯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃男籃小組賽，身為東道主的中國，本屆被分到種子隊，預賽已經避開美國、塞爾維亞等強隊，被認為抽到上上籤，沒想到首戰擊敗象牙海岸後，接下來對上波蘭先苦吞一敗，之後又慘輸委內瑞拉，小組賽僅拿1勝2負，無緣世界盃16強，日前他們雖然在17到32名排名賽擊敗南韓，保有一線爭取奧運門票的生機，不過揹負國家隊壓力讓球員都吃不消，「大魔王」周琦更被爆出連想出門吃飯都不敢。

過去兩季曾為火箭出賽19場的新生代長人周琦，在小組賽三戰表現低迷，特別是第二戰中國交手波蘭時，周琦在末節關鍵時刻連續兩次發球失誤，尤其最後4秒的要命失誤更是讓波蘭得以站上罰球線，成功將比數追平，波蘭在延長賽中把握機會，以3分險勝中國，發生高達5次失誤的周琦，加上小組最後一戰同樣表現平淡，讓他儼然成了中國無緣16強的頭號戰犯。

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好在面對南韓的背水一戰，周琦終於展現實力，拿下13分14籃板繳出「雙十」成績單，帶領中國隊以4分險勝，保有力拚2020奧運門票的機會。而周琦老婆昨在個人社群媒體透露，除了提到自己在周琦比賽時都非常緊張，一直在盯著論壇觀看球迷的反應，同時也爆料周琦在這段時間躲在房間裡不敢出去，甚至連去餐廳吃飯都不敢，但周琦老婆隨後把自己原本發文都刪除。

周琦老婆昨在個人社群媒體爆料周琦在這段時間躲在房間裡不敢出去，甚至連去餐廳吃飯都不敢，但文章現已遭刪除。（圖片取自微博）

而被林書豪點名有望挑戰NBA的後衛郭艾倫，之前在受訪時也大吐水，坦言小組賽的那幾天自己跟其他中國隊的球員「就像是在地獄中打球一樣」。

「我們背負了太多的壓力，導致發揮都失常。大家想從困境中走出來，確實是很難的，我覺得大家今天做的很好。不是說我們比賽打得有多精彩，主要是我們做出了改變，這樣的改變外人是體會不到的。」郭艾倫說道，「大概就像是你都已經在地獄裡生活，然後在地獄裡你還要繼續上場比賽的感覺。」

中國隊昨在艱難拿下與南韓的勝利後，想取得明年奧運參賽資格仍不樂觀，如果最後一戰無法擊敗非洲強權奈及利亞隊，中國隊的最終排名就有可能輸給伊朗隊，恐怕也將無緣奧運門票。

中國隊明星後衛郭艾倫也在受訪時大吐苦水，認為輸球的那幾天大家都像在地獄中。（資料照，法新社）

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