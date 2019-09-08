MLB》大都會台灣日 蔡英文總統登上大螢幕！（影音）

〔記者倪婉君／綜合報導〕第15屆「大都會台灣日」（Mets Taiwan Day）今天熱鬧登場，除了有網紅蔡阿嘎開球，總統蔡英文也受邀穿上大都會球衣並登上花旗球場大螢幕，成為外國籍總統以此方式現身球場的第一人。

為了這次開球，蔡阿嘎在3月時就於總統府接受小英總統授旗，並拍攝影片[總統做什麼 EP1]，至今仍是蔡總統YouTube頻道瀏覽數量最多的一支影片。此外，小英總統今天也以另類方式現身球場，更讓現場超過700名台灣僑胞振奮。

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蔡阿嘎受邀開球。（大都會提供）

大都會台灣日，蔡阿嘎受邀開球。（大都會提供）

根據大都會球團發布的新聞稿指出，這是首位外國籍總統受邀穿上大都會球衣並登上花旗球場大螢幕。小英總統向全場3萬多名球迷介紹台灣棒球文化，駐紐約經文處大使徐儷文則表示：「今年是第15屆大都會台灣日，也是《台灣關係法》立法40週年，今天的活動見證台美運動交流的熱絡與密切，格外有意義。感謝大都會隊的用心安排，有令人驚喜的蔡總統影片露出，讓現場熱愛棒球的美國球迷，看見一樣熱衷棒球的台灣。」



蔡阿嘎（左）與駐紐約經文處大使徐儷文（右）。（大都會提供）

在小英總統於大螢幕現身時，現場台灣僑胞還一同大喊：「Let’s Go Mets, Let’s Go Taiwan！」（大都會加油，台灣加油！） 今日球場還播放台灣知名搖滾樂團「滅火器」的歌曲，都讓球場充滿濃濃台灣味。

此外，球場內外包括交通部台灣觀光局、駐紐約經文處，以及大紐約台灣同鄉會、紐約台灣商會互動攤位之外，蔡阿嘎稍早也和大約150名台灣留學生在花旗球場演講廳舉辦互動座談會，分享他的YouTuber人生，並勉勵在異鄉的留學生。

大都會今天舉辦台灣日。（美聯社）

大都會台灣日，蔡阿嘎受邀開球舉台灣國旗手套。（大都會提供）

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