MLB》這款打球態度！普伊格滾地球不跑壘、對手也傻眼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕向來喜愛在球場上搞怪的普伊格（Yasiel Puig）今天又鬧事了，他在面對雙城隊的比賽時，打出投手歐多里齊（Jake Odorizzi）方向的滾地球，想不到他居然直接不跑壘自動走回休息室，此舉也讓總教練法蘭柯納（Terry Francona）到休息室「巴」了他的頭一下。

普伊格今天第四局面對歐多里齊，擊出一支擊球初速達101.3英里的強勁滾地球，只不過這球直接被歐多里齊守住，普伊格眼看這球不可能形成安打，就直接站在本壘板，右手拿著棒子往一壘一指，轉身就往休息室走去，這個舉動就連歐多里齊也傻眼，他還特別看了一下普伊格才把球傳向一壘讓普伊格出局。

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普伊格敲出投手前滾地球，隨後直接走回休息室。（圖片擷取自MLB）

印地安人隊總教練法蘭柯納在兩天前才透露，剩下的20場比賽對印地安人隊相當重要，結果今天就發生了這樣的事情。不過普伊格在休息室感到相當沮喪，法蘭柯納也沒有特別苛責他，僅是「巴」了他的頭一下，隨後又摸了摸他的頭安慰他。

今天這場雙城隊與印地安人隊的比賽，雙城隊在第七局靠著強打捕手賈佛（Mitch Garver）的超前三分彈打下4分大局，以5：3擊敗印地安人隊，這也導致印地安人隊目前仍在分區以5.5場落後，印地安人隊想要打季後賽還得再加油。

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