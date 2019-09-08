NBA》放棄頂薪拿冠軍？里拉德：人們總以冠軍數評論你

拓荒者控衛里拉德認為球員被媒體影響而產生過於追求總冠軍的心態。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星控衛里拉德（Damian Lillard）今年夏天以一紙4年1.96億美元（約新台幣61億）的頂薪合約續留拓荒者，相較於那些選擇低薪加入擁有高奪冠聲勢球隊的球員，里拉德在近日受訪時就表示這都是媒體灌輸球員的「拼冠思想」。

「我想這都是因為媒體，大家總是在談論該如何名留千史，而被影響的球員就會想『這跟錢無關，我應該要拿下一座總冠軍』」里拉德說，「說認真的，人們會拿你的冠軍數來評論你」。

請繼續往下閱讀...

「人們總會說『你應該拼總冠軍而不是在意薪水高低』，這造成很大的壓力，我認為選擇更高薪的合約不代表你不想奪冠，當你42歲職業生涯結束但沒有贏得冠軍，你拿到了比原本多的6000萬，人們根本就不會談論你什麼，到最後你還是被當成一個笑話。」

A.戴維斯（Anthony Davis）、「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）、厄文（Kyrie Irving）和P.喬治（Paul George）等大咖球星相繼放棄能夠拿到更大合約的機會，選擇「抱團」加入擁有其他球星的球隊，為的就是希望能夠馬上拿下一座總冠軍，這種拼冠思想反倒讓里拉德嗤之以鼻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法