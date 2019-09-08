MLB》耶利奇完成「40-30」壯舉！ 9局敲再見安擊敗小熊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人隊的外野手耶利奇（Christian Yelich）今天面對小熊隊展現他打跑俱佳的能力，單場狂跑3次盜壘，完成「40轟30盜」的壯舉，並在第九局時敲出再見安打，為球隊拿下勝利。

耶利奇今天單場2打數2安打，選到3次保送上壘，他在第4局敲安上壘後成功盜上二壘，並在第6局選到保送後再次盜壘成功，並幫助球隊跑回追平分，第八局他再次跑出本場比賽第三次盜壘成功，完成賽季「40轟30盜」的壯舉。

請繼續往下閱讀...

耶利奇單場三次盜壘，讓他賽季盜壘數來到30，完成賽季「40轟30盜」的成就。（今日美國）

第九局雙方2：2平手，耶利奇在一壘有跑者時面對小熊隊的金茲勒（Brandon Kintzler）時，一棒將球敲到左外野方向形成深遠安打，一壘上的奧斯汀（Tyler Austin）快馬加鞭跑回來得分，釀酒人就靠著這支再見安打，以3：2向小熊隊說再見。

耶利奇在九局下敲出再見安打幫助球隊取勝。（美聯社）

大聯盟史上包含耶利奇，僅有10位球員（12度）能夠達成單季40轟30盜的壯舉，耶利奇是自2012年的布朗（Ryan Braun）以來，再次有釀酒人球員完成這項紀錄。接下來耶利奇有望挑戰單季50轟30盜，這個大聯盟史上還沒有人能夠完成這項紀錄，本季耶利奇已經敲出44發全壘打，僅差6支就能完成這項紀錄。

今天小熊隊的先發是達比修有，他延續明星賽後的好手感，主投5局送出7次三振1次保送，僅被敲出3支安打沒有失分。

達比修有5局飆7K無失分，勝投遭後援投手敗掉。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法