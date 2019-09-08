美網》新科女單冠軍安德里絲庫 曾向「同胞前輩」哈勒普請益

安德里絲庫爆冷拿下美網女單冠軍。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019美國網球公開賽女單冠軍戰落幕，加拿大新星安德里絲庫（Bianca Andreescu）直落2爆冷擊敗地主名將小威廉絲（Serena Williams），這位芳齡19的羅馬尼亞移民第二代，偶像正是血濃於水的「同胞前輩」哈勒普（Simona Halep），還有比利時退役球星克莉絲特絲（Kim Clijsters），「我的目標就是盡量贏得更多大滿貫冠軍，成為真正的世界球后！」

安德里絲庫為東歐傳統姓氏，她正是羅馬尼亞後裔，7歲時還一度跟隨父母搬回祖國居住，並開始接觸網球運動，之後安德里絲庫又回到加拿大，11歲起接受專業訓練，由於兒時崇拜同樣來自歐洲的前球后克莉絲特絲，她也擅長其招牌劈腿救球美技；身高170公分的小安，體型與並不高大的哈勒普相似，因此汲取成名賢拜全方位底線打法，正反拍均衡出色，且節奏明快迅捷，「我跟哈勒普當面請教過許多事，她人非常好，也確實提供許多寶貴建議。」

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哈勒普。（資料照，美聯社）

本月滿38歲的小威，早在1999年贏得美網首冠時，安德里絲庫甚至還沒出生，如今她已繼俄國美女莎拉波娃（Maria Sharapova）2006年美網掄元之後，榮膺近十多年來最年輕的四大賽女單冠軍。這僅是安德里絲庫第4度角逐大滿貫女單會內，去年美網會外一戰出局的她，除了締造會內處女秀就一舉奪冠的大驚喜，更為加拿大帶回大滿貫首金，賽後超級菜鳥喜極而泣，「太瘋狂了，我一直夢想著這時刻發生。青少年贏得橘子盃，我就期待站上這舞台，幾乎每天都會幻想著，沒想到這麼快美夢成真。」

安德里絲庫爆冷拿下美網女單冠軍當下親吻地板。（歐新社）

初生之犢的安德里絲庫一戰成名，但她透露過去也消極被動，甚至在沉重壓力下懷疑自我，「去年的我還會帶著負面情緒，並不像現在這樣樂觀自信，所以常在場中摔拍、咒罵自己，就算練球也不例外。」後來她自我覺醒，開始尋求旁人協助建議，逐漸學會在逆境中成長，「這次小威在更衣室找到我，說了些非常貼心的話，我會牢牢記住，因為我想要成為像她這麼成功的選手，說不定我可以更出色。」

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