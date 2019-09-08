NBA》不滿被交易沒先告知 小將公開抨擊湖人

哈特不滿被交易卻得不到前東家湖人一聲通知。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊今夏以「六換一」從醍醐隊交易來明星前鋒A.戴維斯（Anthony Davis），而作為其中之一的籌碼前湖人小將哈特（Josh Hart）先前才說自己是從推特上得知被交易，近日又在網路上公開抨擊前東家在交易上無情的對待。

「我拼了命的替紫金大軍打球，即使在比賽中受傷也從來沒有藉口」哈特說道，「我真心感謝湖人團隊，而我也知道NBA就是一門生意，但做為一名球員，我只希望在禮貌上能夠接到電話說我被交易了而不是從推特上得知。」

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僅管哈特對於湖人處理交易的方式不是那麼的滿意，但他隨後也表示很珍惜待在湖人的時光，「我很喜歡在洛杉磯的時光，我愛我的教練、隊友、訓練師和工作人員們，對你們我只有滿滿的愛和尊敬。」

哈特下個賽季將和狀元威廉森（Zion Williamson）、「球哥」波爾（Lonzo Ball）以及J.哈勒戴（Jrue Holiday）一同作戰。湖人隊則在換來A.戴維斯後，因長人卡森斯（DeMarcus Cousins）練球時左膝前十字韌帶撕裂而又新加入了「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）。

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