MLB》歷經4年苦難重返投手丘 國民投手退場後崩潰痛哭（影音）

〔體育中心／綜合報導〕31歲的國民後援巴瑞特（Aaron Barrett）在歷經傷勢折磨後，今天在面對勇士隊時上場投球，主投1局無失分，下場後他感動得在休息室痛哭。

這是巴瑞特自2015年8月5日以來首度登板，他投1局三振掉勇士隊的年輕強打阿庫尼亞（Ronald Acuna），並送出1次保送沒有失分，完成今天的投球任務。巴瑞特下場後情緒爆發，獨自蹲在休息室裡痛哭，國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）見狀還特別拿了一個大毛巾鋪在巴瑞特身上安慰他，其他隊友也上前一起鼓勵他。

請繼續往下閱讀...

巴瑞特睽違4年重返大聯盟，他在投完回歸後的首局下場崩潰痛哭。（法新社）

巴瑞特在2015年動了韌帶置換手術，2016年又面對肱骨骨折的傷勢折磨，直到2018年他才在國民隊小聯盟1A出賽。今年他在2A出賽50場比賽，拿下31次救援成功，防禦率僅有2.75，順利在9月擴編時重返大聯盟。

巴瑞特在2A時的總教練Matthew LeCroy，在打算告訴巴瑞特要被升上大聯盟時，還特地召集所有的隊友一起來到球場宣佈這項喜事，當總教練一說完，所有的球員都上前為巴瑞特慶祝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法