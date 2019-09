MLB》歷經4年苦難重返投手丘 國民投手退場後崩潰痛哭（影音）

〔體育中心/綜合報導〕31歲的國民後援巴瑞特(Aaron Barrett)在歷經傷勢折磨後,今天在面對勇士隊時上場投球,主投1局無失分,下場後他感動得在休息室痛哭。

這是巴瑞特自2015年8月5日以來首度登板,他投1局三振掉勇士隊的年輕強打阿庫尼亞(Ronald Acuna),並送出1次保送沒有失分,完成今天的投球任務。巴瑞特下場後情緒爆發,獨自蹲在休息室裡痛哭,國民隊總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)見狀還特別拿了一個大毛巾鋪在巴瑞特身上安慰他,其他隊友也上前一起鼓勵他。

巴瑞特睽違4年重返大聯盟,他在投完回歸後的首局下場崩潰痛哭。(法新社)

巴瑞特在2015年動了韌帶置換手術,2016年又面對肱骨骨折的傷勢折磨,直到2018年他才在國民隊小聯盟1A出賽。今年他在2A出賽50場比賽,拿下31次救援成功,防禦率僅有2.75,順利在9月擴編時重返大聯盟。

巴瑞特在2A時的總教練Matthew LeCroy,在打算告訴巴瑞特要被升上大聯盟時,還特地召集所有的隊友一起來到球場宣佈這項喜事,當總教練一說完,所有的球員都上前為巴瑞特慶祝。

