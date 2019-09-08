NBA》不是洛城雙雄！ KD點名新球季能大放異彩的是這隊

雖然新球季可能面臨報銷，不過杜蘭特昨受訪表示自己很看好隊友們的表現，也點名自己最關注的球隊是獨行俠。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇將上季FMVP雷納德（Kawhi Leonard）和P.喬治（Paul George）納入麾下，戰力大幅提升，可說是今夏補強最成功的球隊，而湖人則找來A.戴維斯（Anthony Davis）與「大帝」詹姆斯（LeBron James）搭檔，力拚重返紫金王朝榮耀，不過今夏轉戰籃網的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）受訪時卻認為，新球季的獨行俠才是他最期待能看到能有所作為的球隊。

杜蘭特今夏宣布跳出合約轉戰籃網，但他上季總冠軍賽第5戰帶傷上陣，造成右腳阿基里斯腱斷裂，因傷恐得面臨新球季報銷，但杜蘭特昨在接受美國知名Youtuber「See Hendo」採訪時，表示自己雖然無法上場，但仍相信隊友們一定能夠打出一個精彩的球季。

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「對這個新團隊我非常興奮，很顯然，因為受傷的關係，我在球季開始後可能無法上場，但因為這樣你反而能看到許多球員挺身而出，將比賽提昇到完全不同的等級。」杜蘭特說道，「我認為如此一來，每位球員都能進步，尤其是我不在的情況下，我們擁有很棒的教練，很棒的管理層，很棒的球迷們，對這裡的每個人來說，都是一個全新的開始。」

而當談到自己新球季最期待看到哪支球隊大放異彩，杜蘭特的回答不是被外界看好今夏補強最成功的「洛城雙雄」快艇與湖人，而是補進明星前鋒「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的獨行俠。

波辛傑斯上季被交易到獨行俠。（資料照，美聯社）

杜蘭特認為，雖然獨行俠重量球星「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）季後已高掛球鞋，但球隊卻迎來了一個全新的組合，那就是由波辛傑斯搭配新科新人王東契奇（Luka Doncic）。

「我很期待看到他們兩個在場上的搭配，他們有一些特別的技巧，未來這幾年我一定會好好關注這支球隊（獨行俠）的表現。」杜蘭特說道。

奪下NBA年度最佳新東契奇和波神新球季能擦出什麼火花讓杜蘭特相當奇待。（資料照，美聯社）

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