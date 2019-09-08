NBA》驚！快艇巨星雷納德 姊姊涉嫌搶劫致死被捕

NBA巨星雷納德的35歲親姊姊威廉斯（Kimesha Monae Williams，圖），竟傳出涉嫌搶劫致死被捕。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕NBA巨星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard），上季率領多倫多暴龍奪下隊史首座總冠軍，本季又以破億美元大約跳槽快艇，但他的35歲親姊姊威廉斯（Kimesha Monae Williams），竟傳出涉嫌搶劫致死被捕。

《福斯新聞》 報導，威廉斯和另一名39歲的女子朵澤（Candace Tai Townsel），8月31日在加州特曼庫拉市附近的印第安賭場Pechanga Resort Casino犯案，她們尾隨一名84歲老婦進入廁所，在搶奪她的錢包時竟猛砸受害者頭顱，老婦遭毆打後搶救4天仍傷重不治。

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據了解，老婦被搶的錢包裡有800至1200美元（約新台幣2.5萬至3.7萬元）。當局調查指出，威廉斯過去有暴力行為，如今竟針對一位老弱的女性進行搶劫。

警方已接獲威廉斯家人回覆，確認她就是雷納德的姐姐無誤。在了解其親屬關係後，檢警希望法院不要裁定保釋，因為威廉斯家人相當富裕，多少保釋金都付得出來，若威廉斯被放出來，被害者家屬可能會相當害怕。

威廉斯姨媽伍達德（Denise Woodard）說，她不清楚雷納德在姊姊被捕後，是否有向家人聯繫，不過雷納德與本案顯然沒有任何關係。

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