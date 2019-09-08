NBA》不夠專業？ 「忍者頭巾」造型新球季恐成絕響

J.哈勒戴近年表現亮眼，也間接帶動了NBA的「忍者頭巾」風。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季在NBA吹起一股「忍者頭巾」風，舉凡鵜鶘球星J.哈勒戴（Jrue Holiday）、熱火球星J.巴特勒（Jimmy Butler）都是「忍者頭巾」的愛用者，不過今卻有球員爆料聯盟將禁止這種頭巾在新球季出現，而背後原因竟是球衣合作廠商認為這樣看起來「不夠專業」。

鵜鶘球星J.哈勒戴在2017-18年表現亮眼，還帶領球隊「下克上」擊敗拓荒者，讓不少人也注意到他獨特的頭巾，而他在受訪時也透露自己當初會帶上這樣的頭巾，是因為受到偶像網球明星「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的影響，「我是納達爾的忠實粉絲，」J.哈勒戴說，「我已經戴著頭巾已經整整三個夏天了。」

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納達爾的著名的「忍者頭巾」裝扮。（資料照，路透）

而在J.哈勒戴引領風潮後，熱火球星J.巴特勒也開始愛上這種穿搭，溜馬隊員麥休斯（Wesley Matthews）、溜馬透納（Myles Turner）以及國王新星福克斯（De'Aaron Fox）也紛紛跟風戴上這種「忍者頭巾」，根據NBA現行場上衣著規定，頭帶寬度不得寬過2.5英吋，且顏色必須是黑或白、或球隊配色，而幾支球隊季前曾聯繫聯盟，詢問球員能否戴頭巾上場，經過協調後也得到了許可。

今下轉戰熱火的前七六人球星J.巴特勒也曾以「忍者頭巾」亮相。（資料照，法新社）

沒想到美媒《Fadeaway World》今撰文指出，七六人球員M.史考特（Mike Scott）爆料，NBA將配合 球衣 合作 廠商 Nike的要求，從2019-20球季開始就要禁止球員穿戴 「忍者頭巾」上場比賽，而該文也指出聯盟禁止這種球巾的原因是因為Nike認為這樣看起來「不專業」，所以這種獨特的 忍者頭巾 裝扮在新球季恐怕就將成絕響。



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