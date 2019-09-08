會跑、會讀書！北醫醫科生黃敏惠奪馬祖定向越野錦標賽冠軍

黃敏惠（左）與媽媽、爸爸、哥哥都是定向越野愛好者，成為國內有名的定向越野家族。（大會提供）



〔體育中心／綜合報導〕2019年馬祖定向越野東西莒錦標賽今在莒光東島進行第2天賽事，菁英女子組冠軍由即將成為台北醫學大學醫科生黃敏惠以49分15秒，連兩日封后，無愧台灣最速女將之封號。

18歲的黃敏惠從小隨哥哥一起參加定向越野體驗營，想不到兄妹也玩出興趣，黃敏惠從高中開始展現過人天賦，日前在日本亞洲青少年錦標賽20歲組鍍銀，只是她近年在國際賽雖包辦4銀、3銅，但欠缺國際賽金牌肯定仍有遺憾，她期待明年5月南韓亞錦賽能衝擊U20組金牌。

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2019年馬祖定向越野東西莒錦標賽今在莒光東島進行第2天賽事，菁英女子組冠軍由即將成為台北醫學大學醫科生黃敏惠（左）以49分15秒，連兩日封后，無愧台灣最速女將之封號。（大會提供）

黃敏惠剛從台北中山女中畢業，今年5月透過個人申請錄取北醫醫科，明日將迎來嶄新的大學生涯。值得一提的是，今年學測於1月25、26日舉行，她去年12月帶著學校作業及課本等，遠征2018年香港亞錦賽，奪18歲菁英組銀牌。黃敏惠的媽媽笑說，「其實當時有點猶豫是否要參賽，但女兒説即使不去，她的心思還是會放在比賽，因此我們就決定成全。」

黃敏惠不只會讀書及國內首屈一指的定向越野女將，她從小踢足球起家，至今腳法依舊，預計10月會代表台北市出征全國運動會。

2019年馬祖定向越野東西莒錦標賽今在莒光東島進行第2天賽事，菁英女子組冠軍由即將成為台北醫學大學醫科生黃敏惠以49分15秒，連兩日封后，無愧台灣最速女將之封號。（大會提供）

黃敏惠的哥哥目前則就讀於新竹清華大學工業工程與工程管理學系，也是國內具實力的定向越野跑者，而兄妹的投入更吸引爸爸、媽媽成為定向越野的愛好者，成為國內有名的定向家族，透過該項運動，使他們能踏遍世界各國，並結交更多志同道合的友人，黃媽表示：「透過參加定向越野，使我們與小孩也有共同話題，成為一個橋樑。」

2019年馬祖定向越野東西莒錦標賽今在莒光東島進行第2天賽事，菁英女子組冠軍由即將成為台北醫學大學醫科生黃敏惠以49分15秒，連兩日封后，無愧台灣最速女將之封號。（大會提供）

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