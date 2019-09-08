Seiko路跑》甜美女神舒子晨鳴槍 鄧新詮、蘇鳳婷制霸12.5K男、女組

舒子晨（中）號召閨密劉璇、音樂創作才子Sam Lin攜手報名2019 Seiko Super Runner。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019 Seiko Super Runner城市路跑賽，今（8日）上午5時30分於總統府前開跑，以SEIKO運動錶款系列Seiko Prospex精神概念「#盡情探索」作為賽事主軸，鼓勵跑者們透過雙腳發掘隱藏於城市的美，本屆力邀甜美女神舒子晨站台相挺，最終12.5K男、女組冠軍則由鄧新詮以40分01秒、「長跑精靈」蘇鳳婷46分34秒奪下。

透過盡情探索的精神，SEIKO邀民眾守護城市之美，於賽前「精準訓練營」中延續過往淨灘活動，提醒環境保護重要；並在賽事日當天邀請布農人獻唱，讓民眾在探索城市之餘，搭配賽後天籟美聲，享受美好一天。

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本屆路跑分為3K「盡情探索組」與12.5K「精準潛將組」兩組，更新增限量200組「9人跑團挑戰組」，吸引1萬2千名跑者前來參與。今日更邀請到甜美女神舒子晨為12.5K「精準潛將組」鳴槍，她還號召閨密劉璇及音樂創作才子Sam Lin攜手報名「盡情探索組」，響應賽事精神「盡情探索」，除了帶領跑者欣賞沿途城市風光，更要為美麗的城市跑出健康。

舒子晨（主辦單位提供）

首次參加路跑賽的舒子晨表示，首度參賽就滿載而歸，平時不起眼的景色，經由路跑親自探索，格外覺得清晨的台北如此美麗，她希望未來能再參加類似路跑活動，甚至喊話要把自己的距離再拉長；劉璇則感受到路上跑者滿滿熱情，笑稱旁人的加油，給他們帶來許多動力；平常都在健身房運動的Sam Lin認為，首度走出戶外在台北街頭上奔馳，完賽後讓自己精神更好，早起跑步值回票價。

剛結束日本移訓的鄧新詮說，過去多次在台灣比賽，探索過許多台灣特殊風景，最美的風景非台灣人莫屬，對選手加油聲，總讓他備感窩心。至於蘇鳳婷去年第２名，今年則成功封后，她透露，雖然在10K左右出現疲態，仍用堅定的意志力順利完賽，她更分享自己在國外參賽的經驗，期待任何跑友能憑藉路跑探索城市的美好，提升台灣路跑風氣。

不光是賽事體驗廣受好評，今年主辦單位也祭出許多超值好康，不只為所有參賽跑者送上限量紀念賽衣、完賽毛巾等好禮外，現場更有多項摸彩大獎等著送給跑友，最大獎還可在明年飛往東京參加2天1夜「東京馬拉松之旅」，朝聖聞名全球的馬拉松賽事。

劉璇（主辦單位提供）

12.5K「精準潛將組」，男子組冠軍由鄧新詮以40分01秒成績封王。（主辦單位提供）

「長跑精靈」蘇鳳婷，12.5K「精準潛將組」46分34秒摘下后冠。（主辦單位提供）

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