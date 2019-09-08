U18直擊》只有羨慕的份 夢想園區少棒、壘球場超舒適

現代夢想園區內的少棒球場。（記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕這屆U18世界盃在南韓釜山機張郡「現代夢想園區」舉行，園區包括4座成人棒球場（主球場為天然草皮、其他為人工草皮）、1座少棒球場（人工草皮）、1座壘球場（人工草皮）、2座足球場和6座網球場所構成，造價換算台幣約9.5億元。

扣除U18世界盃比賽場地，園區內的少棒球場和壘球場設計簡約，不過球場內相當舒適，今天假日就有親子在少棒球場打球，怡然自得，在台灣完全沒有這樣的場地，看了只有羨慕的份。

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有趣的是，現代夢想園區除了主球場有專屬廁所外，第二、三球場都是在球場旁設置流動廁所，常見比賽中球員和球迷一起「爭搶廁所」的奇景；台日大戰5局下羅暐捷擊出關鍵2分打點二壘安打，該局結束他匆匆衝向廁所，與球迷一起解決不便，還好今天台美冠軍戰在主球場進行。

現代夢想園區內的壘球場。（記者羅志朋攝）

現代夢想園區內壘球場牛棚。（記者羅志朋攝）

現代夢想園區少棒球場外觀。（記者羅志朋攝）

現代夢想園區內的足球場。（記者羅志朋攝）

現代夢想園區內另一座足球場。（記者羅志朋攝）

現代夢想園區內有六面網球場。（記者羅志朋攝）

現代夢想園區第二、三球場旁的流動廁所。（記者羅志朋攝）

今天台美冠軍戰在現代夢想園區主球場進行。（記者羅志朋攝）

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