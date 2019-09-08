U18 Live》余謙3局飆速150公里無失分 台灣 0：0 美國

第四局

4上，李灝宇在1人出局後敲出左外野安打，台灣隊此役首安出爐，李灝宇在1人出局後敲出左外野安打，台灣隊此役首安出爐，林子豪擊出投手丘前滾地球形成雙殺，攻勢瞬間瓦解。

第三局

3上，岳政華擊出三壘界外球接殺出局，何恆佑擊出二壘滾地球出局，鄭宗哲敲出中外野飛球出局。

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3下，托倫提諾（Milan Tolentino） 擊出內野滾地球出局，余謙投出150公里速球三振哈斯（Hunter Haas） ，再讓阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）敲出一壘滾地球出局，連兩局投出三上三下。

第二局

2上，李灝宇獲得四壞球保送，林子豪犧牲觸擊點成三壘滾地球，李灝宇遭到封殺出局，林子豪上到一壘，林辰勳敲出左外野飛球出局，王順和獲得四壞球保送，台灣隊攻佔一二壘，可惜林子崴在得點圈有人時吞K，無法助隊先馳得點。

2下，霍爾特（Colby Halter）擊出左外野深遠飛球，被羅暐捷美技接殺出局，下一棒羅莫（Drew Romo）也敲出左外野飛球出局，余謙三振掉麥克萊恩（Nolan McLean）投出三上三下。

第一局

1上，美國隊冠軍戰推出戈登（Lucas Gordon）掛帥先發，台灣隊前兩棒何恆佑、鄭宗哲雙雙擊出二壘滾地球出局，羅暐捷敲出中外野飛球出局，戈登首局投出三上三下。



1下，台灣隊先發投手余謙面對美國隊開路先鋒阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）擊出一壘滾地球出局，下一棒哈塞爾（Robert Hassell）敲出中間穿越安打，武科維奇（AJ Vukovich）敲出游擊滾地球，二壘跑者遭封殺，武科維奇靠著野手選擇上壘。

余謙再讓索德斯東（Tyler Soderstrom）擊出中外野飛球出局，首局力保不失分。余謙速球連發，最快球速達149公里。

賽前報導

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃六強複賽最終戰，昨台灣雖以7：12不敵加拿大，但已無礙大局，今天下午5點（緯來體育台直播）台美冠軍戰由余謙先發，台灣力拚隊史第三冠，美國挑戰五連霸，教頭周宗志喊話，「希望帶領台灣攀向世界最頂端，現在就差一步。」

台灣隊先發打線：

台灣隊先發打線：

1.何恆佑 一壘

2.鄭宗哲 游擊

3.羅暐捷 左外野

4.李灝宇 指定打擊

5.林子豪 二壘

6.林辰勳 捕手

7.王順和 三壘

8.林子崴 右外野

9.岳政華 中外野

先發投手：余謙

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