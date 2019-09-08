U18世界盃》粉碎美國5連霸美夢 台灣奪下隊史第三冠

台灣擊敗美國封王。（取自WBSC臉書）





〔體育中心／綜合報導〕第29屆U18世界盃棒球賽冠軍戰上演台美大戰，余謙完全封鎖美國隊打線，繳出6.2局7K無失分的優質先發，台灣隊在5、8兩局各添1分，終場以2：1險勝美國，粉碎對手5連霸美夢，奪下睽違9年的隊史第3冠。

美國隊先發戈登（Lucas Gordon）與台灣投手余謙前四局都有效壓制雙方打線，形成激烈投手戰，台灣隊在5局上率先打破僵局，王順和擊出左外野三壘安打點燃得分攻勢，美國隊內野守備趨前，下一棒林子崴適時擊出二壘平飛安打，助隊打回第1分。

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王順和三壘安打開起攻勢。（特派記者羅志朋攝）

林子崴適時安打。（特派記者羅志朋攝）

原是台灣隊守護神的余謙，冠軍戰掛帥先發投得威風八面，主投6.2局挨3安無失分，另外飆出7次三振，最快球速達150公里，余謙在7下2人出局二壘有人時手指破皮退場，接替投球的林昱珉飆K解危，力保不失分。

羅暐捷此役在左外野防區頻頻展現美技守備，6局下接殺超深遠飛球，五星級守備更讓隊友和投手嗨翻，打者也脫下頭盔致意，他除了守備有貢獻外，8局上在得點圈有人適時擊出安打，幫助台灣隊再添保險分。

林昱珉和陳柏毓接力登板，美國隊在9局下追回一分嚇出一身冷汗，所幸台灣隊終場仍守下勝利，以2：1驚險贏球，在U18世界盃風光封王，繼1983年、2010年後再度奪下金盃。

余謙繳出6.2局無失分的好投。（特派記者羅志朋攝）

余謙繳出6.2局無失分的好投。（特派記者羅志朋攝）

羅暐捷。（特派記者羅志朋攝）

林昱珉飆K解危。（特派記者羅志朋攝）





陳柏毓守住球隊勝利。（特派記者羅志朋攝）





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