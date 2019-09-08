U18世界盃》恢復神速！ 冠軍戰台灣怪力男歸隊扛4棒

李灝宇歸隊打第四棒。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃台美冠軍戰今天下午5點開打，台灣第4棒「怪力男」李灝宇日前遭南韓投手觸身球砸到近右手腕處，接下來對澳洲、加拿大都因傷不能出賽，不過今天關鍵冠軍戰他歸隊扛4棒、指定打擊。

台灣教頭周宗志表示，經過防護員評估後，李灝宇傷勢沒有太大問題，選手本身也有很大意願想要上場，只是現在仍無法全力丟球，所以擔任指定打擊，二壘守備還是交給林子豪。

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李灝宇歸隊打第四棒。（特派記者羅志朋攝）



本屆賽事最終戰，周宗志認為，走到最後一步了，希望選手不要把勝負看得太重，打到冠軍戰已經證明有那個實力，就去享受這場比賽。

冠軍戰台灣推出余謙先發，美國先發則是左投戈登（Lucas Gordon），他是台美熱身賽首戰先發投手，台灣教練團分析，戈登球速不算頂快，不過變化球多元，會用多球種擾亂打者。

這屆U18戈登只投過1場，預賽隊日本後援1.2局被敲2安，另有3K、3保送和1觸身球，失5分都是非責失，無關勝敗。

防護員幫李灝宇包紮右手。（特派記者羅志朋攝）

★U18世界盃台灣隊先發打序

棒次 球員 守位

1 何恆佑 一壘手

2 鄭宗哲 游擊手

3 羅暐捷 左外野手

4 李灝宇 指定打擊

5 林子豪 二壘手

6 林辰勳 捕手

7 王順和 三壘手

8 林子崴 右外野手

9 岳政華 中外野手

先發投手 余謙

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