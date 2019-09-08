台北羽球賽》直落二輕取南韓好手 周天成奪今年第3冠

周天成在台北公開賽男單封王，收下今年第3冠。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕世界排名第2的台灣一哥周天成，今在台北羽球公開賽男單冠軍戰當中，僅用了37分鐘，以21：12、21：13輕取世界排名47南韓好手許侊熙，收下今年第3冠。

總統蔡英文今特別現身小巨蛋，來觀賞男單冠軍賽，為地主好手周天成加油，並且在賽前擲硬幣，及擔任頒獎嘉賓。

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蔡英文總統為男單決賽擲銅板。（記者林正堃攝）

蔡英文總統為男單決賽擲銅板。（記者林正堃攝）

蔡英文總統到場觀賽為周天成加油。（記者林正堃攝）

周天成過去從未和許侊熙過招，今正面交鋒，小天先拉出一波攻勢取得5：1領先，也沒給對手太多機會，僅出現幾次失誤，最終以21：12先馳得點。

手握一局的周天成，雖在次局開賽小遇亂流，讓許侊熙一度取得3：1領先，隨後小天連拿4分超車，在滿場球迷的助威下，最終周天成以21：13勝出。

今天男單冠軍戰，湧入萬名球迷觀戰，周天成賽後表示，希望用這座冠軍鼓勵球迷，並用自己的態度影響大家，也相信台灣會越來越好。至於2020東京奧運目標，周天成表示，將會盡全力贏下榮耀，並把榮耀歸給上帝。

周天成過去曾4度闖進台北公開賽決賽，並在2016、2017年完成二連霸，這也是他生涯第3座台北賽冠軍。小天今年在國際賽表現大放異彩，先後奪下超級1000的印尼公開賽及超級500泰國公開賽冠軍，本週回到台灣後，進帳今年第3冠，不負眾望把金盃留在台灣。

周天成。（記者林正堃攝）

周天成。（記者林正堃攝）

周天成。（記者林正堃攝）

周天成。（記者林正堃攝）

周天成。（記者林正堃攝）

周天成。（記者林正堃攝）

周天成。（記者林正堃攝）

蔡英文總統頒獎給男單冠軍周天成。（記者林正堃攝）

蔡英文總統頒獎給男單冠軍周天成。（記者林正堃攝）

滿場球迷幫周天成加油打氣。（記者林正堃攝）

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