台北羽球賽》 總統親自頒獎 周天成不忘跟她傳福音（影音）

蔡英文總統頒獎給男單冠軍周天成。（記者林正堃攝）





〔記者粘藐云／台北報導〕世界排名第2的台灣一哥周天成，今在台北羽球公開賽男單冠軍戰當中，以21：12、21：13輕取世界排名47南韓好手許侊熙，收下生涯在台北站的第3冠，成為賽史上最多男單冠軍的選手。

周天成今年在台北賽中，有3場比賽都被逼出決勝局後驚險勝出，面對今天從未交手過的許侊熙，小天坦言，已經做好要打3局的準備，但對手心情上顯得比較緊張，沒有很好的發揮。

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周天成提到，很多台灣選手在主場打球，心情總是會特別澎湃，自己能沉得住氣，是獲勝關鍵，「我覺得在這方面我進步很多，能夠保持平穩的心情去面對每場比賽。」

周天成今年在國際賽表現大放異彩，先後奪下超級1000的印尼公開賽及超級500泰國公開賽冠軍，如今斬獲本季第3冠，他表示，這場比賽也是為了之後的中國、南韓賽事做準備，算是以賽代訓。他笑說：「雖然有好幾場都是有驚無險，希望能夠把我展現出的毅力，帶給球迷們。」

今天男單冠軍戰吸引大批球迷進場觀戰，總統蔡英文也特別進場為他加油打氣，周天成表示，贏下這一勝，希望能夠鼓舞大家。至於頒獎時，總統是否和他說了什麼，小天不改幽默的笑說：「是我跟她說『耶穌愛你』，難得總統來，要跟她傳福音一下。」

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