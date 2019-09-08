鐵人三項》高原訓練奏效 潘家兄妹攜手奪冠

潘家兄妹潘子易、潘昱婷包辦半程男、女雙冠。（全國鐵人三項協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕宜蘭梅花湖鐵人三項錦標賽今進行第二天賽程，進行半程賽和半程接力賽，共有多達575名半程和146組半程接力共近千名鐵人在艷陽下激烈角逐，結果8月31日才剛到雲南昆明高原訓練1個月回來、年僅18和16歲的潘家兄妹潘子易、潘昱婷立刻拿到男、女半程冠軍，成為下屆2022年杭州亞運的奪牌新希望。

全國鐵人三項協會專注於培育未來台灣鐵人的新興，在今年選拔了10名小鐵人選手在8月送到雲南昆明的呈貢一級國家訓練中心，由教練魏振展帶領去進行了為期長達1個月的原原訓練，呈貢順基地海拔1906.6公尺，今天的半程賽事也是這批10名未來之星的檢測站，魏振展表示，這批小將經過一個月訓練後都已經可以追上在平地的水準，選手們在自由車和跑步的能力進步很明顯。

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高原移地訓練的成果在年僅18歲的潘子易身上最明顯，從游泳上來就一路保持領先，沒被任何人超越，最終以55分57秒成績封王，他說：「到高原移訓對我的自由車和跑步的進步最明顯，感覺體力也比以前好很多，強度有做出來，自由車和跑步應該都有跑出我自己最好的成績，很滿意有這樣的成績。」對於未來的目標，潘子易很清楚的說：「希望2022年亞運拿牌，參加2024年奧運！」

而跟潘子易一樣從小學就開始從小鐵人起就投入鐵人賽的16歲妹妹潘昱婷，雖然在昆明集訓撞車腰部受傷，但今還是在最後一項跑步追上陳姵瑀後以1小時05分09秒封后，這也是潘家兄妹繼今年安平鐵人以來第二度在半程奪下雙冠，潘昱婷說：「一剛開始游泳就被擠到旁邊，我對游泳的成績不滿意，一直到跑步第1圈才取得領先。」雖然在集訓時造成的腰傷還在，但潘昱婷還是堅持要跟著哥哥以第1衝終點。

潘子易、潘昱婷都是台灣開始舉辦小鐵人以來培育出來的第一代從小就開始接受正規鐵人三項訓練的新世代鐵人之星，兩人都遺傳著早期都是田徑好手的潘爸潘皇谷和潘媽陳怡潓的血緣，潘媽說：「從小2開始潘子易第一次參加在花蓮東華大學舉辦的鐵人三項越級參加小3獲得冠軍之後，兄妹倆都很喜歡訓練，每天都5點多就起床訓練，我有跟他們說，『如果練的不開心就不要練』，但兄妹倆一直到現在都練的很開心。」

潘昱婷興奮率先衝線。（全國鐵人三項協會提供）

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