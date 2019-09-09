田中將大先發戰紅襪 今日賽事預告與轉播

洋基日籍投手田中將大。（資料照，USA TODAY Sports）

大聯盟例行賽持續進行，早上8點由紅襪挑戰宿敵洋基，紅襪派出賽揚強投波瑟羅（Rick Porcello）先發，洋基則推出田中將大主投。洋基重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）昨轟出兩分砲，此役他會有什麼樣的表現呢？精采比賽，球迷們記得準時鎖定轉播！

日職例行賽方面，下午5點由羅德迎戰軟銀，目前軟銀只領先第二名的西武1場勝差，此役要尋求2連勝並穩住洋聯龍頭。另一場則由歐力士出戰樂天，樂天明星投手岸孝之能否拿下本季第3勝？喜愛日職的球迷們不要錯過囉！

請繼續往下閱讀...

世界盃籃球賽今有2場轉播，下午4點30分由希臘對陣捷克，由「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）所領軍的希臘要力拚戰勝黑馬捷克。晚間8點30分則由美國迎戰巴西，昨轟下全隊最高15分、外加6助攻的美國明星後衛沃克（Kemba Walker），要帶領球隊往冠軍邁進。

MLB

08:00 洋基@紅襪 民視、FOX體育2台

日職

17:00 歐力士@樂天 FOX體育



17:00 羅德@軟銀 FOX體育2台、FOX體育3台

世界盃籃球賽

16:30 捷克@希臘 ELEVEN SPORTS1

20:30 美國@巴西 ELEVEN SPORTS1

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法