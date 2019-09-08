U18直擊》帶領台灣隊奪冠 教頭周宗志流下英雄淚

子弟兵奪冠，台灣教頭周宗志激動落淚。（特派記者羅志朋攝）





〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕U18世界盃冠軍戰今天台灣以2:1擊敗美國，奪得隊史第3冠，也阻斷美國五連霸美夢，賽後台灣教頭周宗志激動落淚，「這是高興的眼淚，值得!」

過去兩屆U18世界盃台灣在預賽遭淘汰，周宗志都是教練團一員，這屆終於帶兵登頂揚眉吐氣，他說，「我們青棒實力不會輸任何國家，希望國內青棒球員好好努力，一起為台灣棒球加油。」

請繼續往下閱讀...

余謙今天先發6.2局只被敲3安，飆7K、無失分，拿下冠軍戰勝投和大會MVP，這屆U18總計投10局無失分，戰績1勝2救援，奪MVP可說實至名歸。周宗志表示，原本設定余謙是中繼投手，結果表現超乎預期，是奪冠關鍵人物。

余謙表示，生涯首次丟冠軍戰不會緊張，而是享受比賽，算是生涯代表作。余謙將升上開南大學，他說，「我的目標是旅日，經過這場冠軍戰，我更有信心挑戰，要把自己練得更強。」

余謙第7局因右手食指破皮退場，由林昱珉接手解危，第8局再由王牌投手陳柏毓後援，投2局被敲2安失1分，解決最後一人次，球被打得強勁，最終進右外野手林政華手套，台灣隊封王。

台灣隊總教練周宗志落淚。（特派記者羅志朋攝）





台灣隊總教練周宗志落淚。（特派記者羅志朋攝）





周宗志率隊奪冠。（特派記者羅志朋攝）





余謙勇奪大會MVP。（特派記者羅志朋攝）



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法