中職》全場象迷為他歡呼 潘威倫：感覺很特別

潘威倫奪下生涯第142勝超過陳義信，獨居台灣職棒史上最多勝。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕洲際球場今湧進本季最多的11541名觀眾，統一獅隊潘威倫反客為主，先發5局掉3分，全隊也用火力相挺，猛敲16支安打，以11：8幫嘟嘟奪下生涯第142勝，超過陳義信，獨居台灣職棒史上最多勝。

潘威倫在8月24日追平陳義信勝投紀錄，卻因下半身緊繃休半個月，今重返輪值，前3局無失分，直到4局下2出局後，遭張志豪、周思齊和黃鈞聲連敲3支安打，失掉首分。

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5局下，嘟嘟開局對吳東融連投4顆壞球，中斷連續19局無保送紀錄，隨後遭被林智勝轟出生涯第290發全壘打，掉2分，不過仍以5局掉3分奪下歷史留名的勝投。

潘威倫。（統一獅提供）

嘟嘟賽後接受表揚，全場象迷呼喊著，「潘威倫！潘威倫！」讓他笑說站在場中時格外緊張，是個特別的回憶，「在客場嘛，這麼多象迷。」

生涯第141勝等了10場先發，142勝卻1場就達陣，嘟嘟說棒球帶有運氣成份，「該做的還是一樣，只要在場上就有機會。」他說，最開心的還是在場上跟隊友奮鬥，一起贏球的感覺。

場上的隊友，還有幕後的復健師、家人和朋友，都是嘟嘟締造無數紀錄時不忘提及的重要因子。他說，142勝中沒有比較印象深刻的勝投，最享受的是團隊的棒球，「光靠一個人是沒有辦法的。」

潘威倫。（統一獅提供）

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