籃球世界盃》慘敗後易建聯驚傳退役？ 沒有姚明的中國隊慘慘慘

中國男籃一哥易建聯傳出將退出國家隊。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕擁有地主優勢，被分在「天堂之組」的中國，昨主失誤連連，73：86敗給奈及利亞，明年東京奧運亞洲區門票拱手讓給伊朗，只能改拚明年難度更高的資格賽，爭取僅有4席的東奧席次，雪上加霜的是，中國男籃一哥易建聯傳出將退出國家隊，中國男籃連9屆角逐奧運紀錄恐將中斷。

此役攻下27分的易建聯退役消息一出，轟動中國籃壇。但賽後記者再進一步追問時，他又改口說，「沒說過要退役，我連明天要做什麼都不知道。」

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中國球迷一直對籃球抱著高度期待，但自姚明退役後，中國籃球早已不再是世界強權之林。

根據統計，沒有姚明的中國男籃，大賽成績是3勝17敗，包括2012、2016年的奧運累積0勝10敗，本屆世界盃擁有地主優勢，也僅拿下2勝，也讓中媒砲聲連連。

世界盃男籃將產生7支奧運參賽隊伍，包括歐洲2隊、美洲2隊，以及成績最好的亞、非、大洋洲各1隊，外加東道主日本，東奧12席將底定8隊；剩下4個名額則在資格賽產生，連中國媒體都認為，資格賽競爭難度更大，甚至媲美躋身世界盃4強，因此敗部復活的機會更加渺茫。

自姚明退役後，中國籃球早已不再是世界強權之林。（美聯社）

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