MLB》王維中驚險一局無失分 海盜遭紅雀完封

王維中今天主投一局無失分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日紅雀海盜之戰，台灣旅美好手王維中在球隊落後時登板，主投1局無失分，可惜這次隊友沒能再次反攻讓他幸運取勝，紅雀終場靠著先發投手佛雷爾提（Jack Flaherty）8局10K無失分的好投帶領下，以2：0完封海盜。

紅雀今天派出佛雷爾提登板先發，明星賽後防禦率僅0.76的他今天繼續保持的驚人的壓制力，全場僅被敲出零星的5支安打，送出1次保送，飆出10次三振沒有失分。球隊也在第四局突破無安打的窘境，第五局靠著貝德（Harrison Bader）的適時安打攻下首分，第六局再靠著高德史密特（Paul Goldschmidt）的關鍵二壘打進帳保險分，全場就靠著這2分拿下勝利。

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佛雷爾提8局10K拿下本季第10勝。（今日美國）

王維中今天在第七局球隊0：2落後時登板，他先是被面對的首棒打者卡本特（Matt Carpenter）敲出右外野方向安打，隨後又保送貝德，捕手也在保送後與王維中開了一個小型會議。

暫停過後，投手佛雷爾提犧牲觸擊失敗上一壘，歐蘇納（Jose Osuna）精彩傳三壘封殺跑者，隨後在艾德曼（Tommy Edman）打擊時，佛雷爾提因為離壘過遠，遭到捕手傳一壘阻殺出局，最後王維中讓艾德曼擊出左外野方向飛球出局，結束有驚無險的一局。

不過海盜隊後續兩個半局都未能突破佛雷爾提與馬丁尼茲（Carlos Martinez）的封鎖，紅雀終場就以2：0取得系列賽的勝利，目前紅雀隊在分區以81勝62敗領先第二名的小熊隊4.5場。

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