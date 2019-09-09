MLB》張育成先發選保送 克萊文傑好投率印地安人退雙城

張育成今擔任先發三壘手，可惜打擊上未能有貢獻。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今繼續作客雙城，在克萊文傑（Mike Clevinger）6.1局僅失2分、繳出優質先發的帶領之下，終場以5：2獲勝，我國好手張育成今先發擔任第9棒三壘手，3打數吞下2K、選到1次保送，打擊率下降到0.211。

印地安人2局上就靠著普伊格（Yasiel Puig）的保送、基普尼斯（Jason Kipnis） 與雷耶斯（Franmil Reyes）的安打先馳得點、攻下2分，下局山塔納（Carlos Santana）再轟陽春砲、本季第33轟出爐，5局上明星游擊手林多（Francisco Lindor）錦上添花、直接將小白球掄向左外野大牆外，印地安人再添1分。

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雙城則在4局下靠著捕手開轟打破鴨蛋，7局在克萊文傑出現狀況時靠著連續安打試圖拉近差距，但印地安人8、9兩局靠著培瑞茲（Oliver Perez）與韓德（Brad Hand）成功鎖住勝利。目前兩隊在美聯中區還有5.5場勝差。

張育成今擔任先發三壘手，前兩個打席都吞K、第三次上場打擊發揮選球眼、獲得四壞球保送，9局上半則是擊出右外野方向飛球遭接殺，賽後防禦率下降至0.211。

克萊文傑今繳出好投拿下本季第11勝。（美聯社）

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