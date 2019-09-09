MLB》投、打、守表現全能 薛哲K翻勇士奪歸隊首勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕從傷兵名單歸隊的第4場先發，國民王牌薛哲（Max Scherzer）終於可以全力投球，對9連勝的勇士先發6局飆9K僅失1分，還有安打和美技守備，打線也猛掃17安含4轟力挺，國民以9：4贏球，在國聯外卡領先增加到3場勝差，薛哲摘本季第10勝。

薛哲本季因背部和肩膀傷勢，二度進入傷兵名單，上月底歸隊後被球團保護有加，不僅有球數限制、額外休息日，自己也無法用全力投球，但今天在客場對勇士先發，薛哲終於得以解除所有限制，一切全部回歸往常，而且終於能夠用全力投球。

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薛哲今天投滿6局，用98球是歸隊後最多，僅挨2安因陽春砲責失1分，4局下雖被攻占二三壘，但他連飆2K凍結分數，6局下只花7球解決對手中心打線，包括美技沒收唐納森（Josh Donaldson）投手強襲球，兩人還隔空對嗆，雖然今天用球量近百，但薛哲7局上依舊上場打擊，敲安並且跑回分數後，7局下才退場休息。

薛哲6局2安打飆9K摘勝，打擊和守備都有表現。（法新社）

率球隊奪勝免遭橫掃，在國聯外卡領先也擴大到3場勝差，自己也拿到歸隊後首勝、本季第10勝，薛哲賽後表示：「我很困惑怎麼會拖這麼久，我希望的速度比這快很多很多，我竭盡所能讓它發生。今天能上場比賽、投球內容和健康狀況都感覺很棒，能夠做好該做的先發和投球工作，我真的等了好久，又拿它沒轍。」

國民今天先發9人僅1人未敲安，全隊狂掃17支安打，前5分都來自全壘打，5棒卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）鐵支5支4，與開轟的伊頓（Adam Eaton）合力貢獻6分打點，八棒捕手高姆斯（Yan Gomes）也演出雙響力挺搭檔薛哲。

卡布瑞拉單場鐵支四安打。（USA TODAY Sports）

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