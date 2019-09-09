MLB》前田健太4局無失分摘勝 道奇國西封王倒數M2（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨天熄火0：1遭完封的道奇，今天投打都找回感覺，畢堤（Matt Beaty）和席格（Corey Seager）相繼炸裂，中止球隊連12局未得分，前田健太擔任長中繼，主投4局無失分飆6K摘勝，全隊6投合力5：0完封巨人，國聯西區封王魔術數字降至M2。

今回鍋先發五棒的畢堤，4局下率先對巨人先發羅格里格茲（Dereck Rodriguez）開炮，擊出右外野兩分砲率道奇破蛋，中止球隊連12局未得分，近22打數僅3安的席格，下一局也敲三分彈，道奇5：0領先到比賽結束，團隊單季開轟續寫國聯紀錄。

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道奇今天推烏里耶斯（Julio Urias）登板，禁賽後歸隊第2次先發，他用43球投完2局，送出4K沒有保送，挨3安無失分，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，將讓烏里耶斯回歸牛棚，為季後賽工作做準備。

前田健太後援4局無失分摘勝。（法新社）

先發烏里耶斯退場後，道奇出動5位投手接力完封巨人，率先上場的是開啟季後賽模式的前田健太，他中繼4局零失分，一度連續解決10人，只被擊出一支短程安打，送出6K沒有保送，總教練賽後直呼前田超專業，「他讓出先發位置使球隊受益，不僅是一位大聯盟先發投手，擔任後援也相當在行，大大彰顯他的個人特質。」

前田健太這個月開始移往牛棚，後援首戰4局奪救援成功，今天長中繼續繳4局好投，轉後援後首度摘勝投，防禦率下修至4.07。大聯盟報導指出，道奇分區封王魔術數字已經降至M2，隨著例行賽只剩19天，當中包含5天休息日，道奇需要找到適當的輪值節奏，進入季後賽備戰模式。

前田健太備戰季後賽，轉往牛棚待命。（法新社）

道奇主場完封巨人，國西封王倒數M2。（法新社）

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