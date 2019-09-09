美網》納達爾苦戰5盤奪第19座大滿貫 距費爸僅差1冠

納達爾奪下大滿貫第19冠。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美網男單冠軍戰，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與俄羅斯23歲好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天歷經峰迴路轉的5盤大戰，納達爾鏖戰4小時49分才以7：5、6：3、5：7、4：6、6：4艱辛勝出，榮獲美網第4冠，也是生涯第19座大滿貫，距離瑞士網壇傳奇費德爾（Roger Federer）只差1冠。

梅德維夫無緣終結big 3壟斷局面。（歐新社）

納達爾奪冠喜極而泣。（美聯社）

首盤雙方進行互保大戰，直到第12局納達爾才首次破發成功先下一城，次盤納達爾則是在第6局時再度先破了對手，再以一個發球局的優勢拿下。然而，握有絕對領先的納達爾第三盤面臨5：6非保不可的發球局，他卻僅拿1分遭到破發，梅德維夫保住一線生機。

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關鍵第四盤雙方持續互保，納達爾在第10局發球局握有40：15領先，梅德維夫在此時爆氣連趕4分破發，以6：4拿下，將比賽逼入決勝盤。

第五盤首個發球局，納達爾又一度面臨3個被破發點的危機，現場觀眾太吵鬧，納達爾延誤發球，不過因此被主審判罰取消一發，直接進行二發，不過這反倒激出了納達爾的鬥志，連拿2分保住發球局，並且在第5局、第7局連破對方兩局。

納達爾第五盤一度蹲地。（美聯社）

不過在迎接勝利的發球局，納達爾劇場再開，再度因發球延誤被主審罰掉一發，隨後二發出界遭破發，下一局，梅德維夫展現大心臟，靠強勁ace球化解蠻牛2個冠軍點，不過，納達爾最終還是在第10局拿下比賽，生涯第19座大滿貫到手。

2人賽後致意。（USA TODAY Sports）

納達爾倒地慶祝。（法新社）

納達爾親吻獎盃。（法新社）

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