MLB》狂！才剛成貝比魯斯第二人 紅人投手今代打敲再見安（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅人隊投手羅倫森（Michael Lorenzen）今在面對響尾蛇的比賽中在9局下代打上場，結果竟建功敲出再見二壘安，最後幫助球隊以4：3氣走響尾蛇，這也是他生涯首次敲出再見安。

羅倫森先前就在面對費城人的比賽中寫下驚人之舉，在同一場比賽中敲出全壘打、上場守備、最後還拿下勝投，創下自上古神獸貝比魯斯（Babe Ruth）以來就沒有人完成的紀錄，沒想到今天很快地又在打擊區上演精彩表現。

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蘇瓦雷茲今繳出雙響砲，全壘打數累積至44支，在國聯僅落後給大都會菜鳥阿隆索1支支。（美聯社）

紅人今靠蘇瓦雷茲（Eugenio Suarez）一支獨秀，他敲單場雙響砲、一人包辦3分打點。9上打完雙方還是3：3平手，9下一出局後，紅人靠佩拉薩（Jose Peraza）、厄文（Phillip Ervin）連續敲安攻佔一二壘，此時響尾蛇決定換上左投麥克法蘭（T.J. McFarland），紅人因此將左打的范梅特（Josh VanMeter）換下、派出羅倫森上場代打，他在纏鬥至滿球數時逮中89英哩的滑球，一棒掃到深遠的左外野大牆前，順利將佩拉薩送回來得到致勝分，讓紅人以4：3帶走勝利。

羅倫森本季前4次代打都未有建樹，今日首次敲安就是以致勝英雄的姿態擊出生涯首支再見安，他目前21個打數7支安打、打擊率0.333，投手身分則是67次出賽，拿下18次中繼成功，防禦率3.13。

羅倫森（中）代打敲出再見二壘安打、賽後與隊友興奮慶祝。（美聯社）





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