MLB》馬奈亞繳優質先發 暌違1年多主場摘勝

運動家王牌投手馬奈亞今繳出7局失1分優質先發，拿下暌違一年多的主場勝投。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕運動家王牌投手馬奈亞（Sean Manaea）今繳出7局失1分外帶10次三振的優質先發，摘暌違一年多的主場勝投，終場運動家以3：1擊敗來訪的老虎。

馬奈亞上賽季後進行左肩關節唇手術，上禮拜才迎來本季大聯盟首秀，當時客場出戰洋基，先發5局無失分，最終無關勝敗。今回主場先發出戰老虎，僅在5局上挨史都華（Christin Stewart）一支陽春砲失分，總計7局投球僅被敲2安，另外送出平生涯新高的10次三振。

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5局上，史都華陽春砲炸裂。（USA TODAY Sports）

馬奈亞暌違1年多再次在主場摘勝，賽後他興奮表示，「這太神奇了，我一直在思考有一天能回到這裡，且今晚我投了7局，我很高興我做得很好。」上回主場勝投是去年美國時間8月13日出戰水手，當時他主投7.2局失2分。

運動家全場也僅7支安打，卻有效串連攻勢。1局下，坎哈（Mark Canha）滾地球出局帶1分打點；4局下，強打戴維斯（Khris Davis）中外野射牆二壘打再下2城，搭配馬奈亞7局好投，終場便以2分差擊敗對手，84勝59敗暫居美聯外卡第2，領先第3的印地安人1.5場勝差。

強打戴維斯3打數1安打，2分打點。（美聯社）

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