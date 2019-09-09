MLB》寇爾狂飆15K刷新本季新高 太空人血洗水手創百年紀錄

寇爾今天狂飆15K，刷新本季新高。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今繼續在主場迎戰水手，先發投手寇爾（Gerrit Cole）8局飆出15K僅失1分，太空人打線則大發威、共擊出22支安打、狂灌21分血洗對手，不僅在四連戰中完成橫掃，也成為聯盟第一支拿下94勝的球隊。

水手先發「國王」赫南德茲（Félix Hernández）今遭無情砲轟，僅投2局就狂失11分退場。太空人先發打線人人有安打演出，總共擊出11支二壘安打、有11位打者回來得分都是隊史新猷。其中以菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）表現最為突出，全場6支4、包括3發二壘安打，灌進6分打點，其中有2支二壘安都在3局出現，也讓他成為隊史在1984年以後首位在同一局能擁有2支以上二壘安打的選手，此局太空人就攻下9分，讓他們在3局結束前就拉開為13：0領先。

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艾瓦瑞茲6支4、狂灌6分打點。（法新社）

「國王」今天慘遭砲轟。（美聯社）

另外馬里斯尼克（Jake Marisnick）全場6支3一樣繳出猛打賞、並敲出本季第10轟，腦震盪後傷癒歸隊的史普林格（George Springer）同樣有開轟、4分打點的好表現。

太空人先發寇爾今依舊威風八面，主投8局僅被打1支安打、就是被二壘手隆恩（Shed Long）敲出的陽春彈、失掉1分，15次三振更是今年新高，除笑納本季第16勝，也持續坐穩大聯盟三振王寶座。

根據大聯盟數據專家法蘭克（Jeremy Frank）在推特上指出，歷史上有球隊在同一場比賽獲得20分、且未讓對手敲出超過1安的情況僅出現過兩次，除了今天的太空人以外，上一次已經要追溯至1871年的波士頓長襪隊（今勇士隊前身）。

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