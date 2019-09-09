MLB》傷兵問題擾小熊 外卡席位備受威脅

萊斯特先發5.1局狂失8分，吞賽季第10敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近況火熱的釀酒人今客場以8：5擊敗國聯外卡第2小熊，近7次雙方面對面交手，釀酒人拿5勝，也縮小與小熊外卡勝差至2場，受傷兵困擾的小熊，近10場只有5成勝率，外卡席位備受威脅。

此役，小熊推派王牌萊斯特（Jon Lester）先發，但他投5.1局狂失8分，吞賽季第10敗，近7場先發，36.2局投球失27分，防禦率是偏高的6.63。

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例行賽接近尾聲，國聯爭取外卡的球隊形成亂集團，國民是目前龍頭，另一席位則是小熊，近10場奪8勝的響尾蛇以1.5場勝差緊追在後，第4的釀酒人及費城人則落後2場。

小熊例行賽剩20場賽事，萊斯特預計將還有3次登板機會，他期許自己表現更穩健，助球隊闖進季後賽，「我們唯一能做的就是在外卡出線，不能老是坐在這抱怨，與將近4隊爭奪2張外卡牌相當令人興奮，我們必須把握並發揮得更好。」

小熊在爭奪外卡的同時，傷兵問題卻不斷浮現，終結者金布瑞（Craig Kimbrel）因右手肘發炎，簽約後2度進入傷兵名單；當家游擊手巴耶茲（Javier Baez）大拇指骨頭出現裂痕，本季有可能會報銷，頂替巴耶茲的游擊手羅素（Addison Russell）今遭頭部觸身球提前退場，多名選手相繼進入傷兵名單，使得小熊在爭奪季後賽資格路上更顯艱辛。

小熊隊總教練梅登（Joe Maddon）無奈表示，「只有一個方式能解決這問題，就是把握當下，與其焦慮未來，不如專注眼前事物，接下來與教士系列戰勢在必得。」

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