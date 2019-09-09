U18直擊》英雄將返國 台灣隊長：帶著世界冠軍尊嚴挑戰大聯盟

U18台灣隊今將光榮返國。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕今年U18世界盃棒球賽冠軍台灣隊，台灣時間今天早上11點將搭乘華航CI189班機返台，預計下午1點25分抵達桃園國際機場，預期會有不少球迷前往迎接這批國家英雄。

台灣隊主戰捕手林辰勳表示，從集訓到大賽開打，他們一路不被看好，甚至還被認為可能預賽就被淘汰，讓球員更有動力打出好成績，最終也證明大家都做到了。

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林辰勳。（特派記者羅志朋攝）



台灣第4棒「怪力男」李灝宇也說，其實對上部分球隊，都會感受到對手好像沒有覺得台灣隊很厲害，昨天台美冠軍戰，首打席他被保送，後來二、三壘有人他獲得故意四壞保送，「這樣很好，有得到尊重的感覺。」

李灝宇。（特派記者羅志朋攝）

台灣隊長鄭宗哲加盟海盜，這個月即將前往美國佛州報到，他說，「很期待去美國，我以世界冠軍台灣隊長身分，帶著自信過去，滿有尊嚴的，未來希望愈快上大聯盟愈好。」

鄭宗哲（左）、教練鄭志強（中）、余謙（右）。（特派記者羅志朋攝）

林政華、林瑞鈞、陳柏毓、岳政華（由左至右）。（特派記者羅志朋攝）

台灣隊準備登機。（特派記者羅志朋攝）

陳志杰、林吳晉瑋、陳柏毓、潘文輝、何恆佑、羅暐捷（由左至右）。（特派記者羅志朋攝）

李晨薰、林子豪、蔡佳諺（由左至右）。（特派記者羅志朋攝）

林昱珉（左）和王彥程（右）。（特派記者羅志朋攝）

林子崴（左）與王順和（右）。（特派記者羅志朋攝）

台灣教頭周宗志（右）。（特派記者羅志朋攝）

U18台灣隊今將光榮返國。（特派記者羅志朋攝）

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