MLB》抓交替？洋基內野驚奇剛歸隊 外野驚奇今受傷退場

塔克曼因左小腿緊繃退場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基本季的傷兵潮可說是一波接一波，完全綿延不絕，洋基才剛在賽前宣佈厄謝拉（Gio Urshela）與艾斯查德（Thairo Estrada）從傷兵名單歸隊，比賽中外野手塔克曼（Mike Tauchman）就在守備時受傷退場。

塔克曼今天在第四局上半剛敲出一發兩分彈，四局下就在接球時出現受傷的狀況並馬上退場，現場記者Bryan Hoch透露塔克曼的狀況為左側小腿緊繃，預計將會在明天進行評估與核磁共振檢查。

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在塔克曼退場後，洋基改由因為左手腕傷勢，從8月28日起就未曾上場打擊的梅賓（Cameron Maybin）上場代守。

塔克曼今天敲出一發兩分彈，賽季第13轟。（美聯社）

如果塔克曼因為受傷進入傷兵名單當中，那麼洋基隊的外野戰力將會出現相對緊繃的狀況，希克斯才剛在復健過程中遭遇挫折，本季可能無法歸隊。洋基現在剩下的正規外野手只有梅賓、賈納（Brett Gardner）、賈吉（Aaron Judge）、佛雷瑟（Clint Frazier）四人。

塔克曼本季同樣也是洋基隊的驚奇之一，這位季前從洛磯隊交易來，在大聯盟不上不下的外野手，本季來到洋基脫胎換骨，今日賽前有著.271/.357/.484的打擊三圍以及12發全壘打，攻擊指數0.842。

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