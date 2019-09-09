MLB》「法官」重判綠色怪物 洋基268轟破隊史紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基作客紅襪G3，成為全壘打滿天飛的打擊戰，兩隊先發都只撐4局就被打退場，「法官」賈吉（Aaron Judge）擊出全隊本季第268轟，刷新隊史單季開轟紀錄。

紅襪今由波瑟羅（Rick Porcello）先發，開賽投出3上3下，2局上就被托瑞斯（Gleyber Torres）擊出兩分砲，4局上換塔克曼（Mike Tauchman）炸裂，波瑟羅投完4局用73球就被換掉，挨2轟丟6分皆為責失，洋基田中將大則是4局4責失退場。

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紅襪推貝瑞瑟（Ryan Brasier）接手後，上來面對第一人是洋基法官，登板投出第2球就被法官逮到，扛出中左外野陽春砲，轟越綠色怪物，這是法官本季個人第21轟，也是洋基團隊本季第268發全壘打，超越去年締造267轟的前大聯盟紀錄，但雙城目前已經扛出276轟，是大聯盟最新紀錄。

法官擊出洋基本季第268轟，破隊史單季全壘打紀錄。（USA TODAY Sports）

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