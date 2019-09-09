NBA》「禪師」三角戰術零容忍 羅斯自爆差點退休

羅斯自爆離開尼克後差點退休。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）與活塞簽2年約，下季將在NBA繼續綻放，但他自爆之前在尼克時期，曾因無法融入「禪師」傑克森（Phil Jackson）的三角戰術，差點就決定退休。

《紐約郵報》近日發布文章，羅斯以第一人稱口吻，回憶2017年短暫停留尼克的內幕，當時美媒報導羅斯曾無故缺席練球，最後在季中就與尼克結束賓主關係。羅斯坦言讓他下定決心離開的，就是時任總教練傑克森堅持的三角戰術。

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羅斯直言，當時球隊的個人特質，根本就不適合跑三角戰術的，但傑克森照樣要求全隊跑他的招牌三角戰術，羅斯完全無法適應這種進攻體系，讓他決意離開，「我沒有說太多，但是傑克森感覺得出來，他叫我要有耐心。」

羅斯對三角進攻體系嚴重水土不服。（資料照，歐新社）

羅斯表示當時他跟總教練的關係，變得有一點詭異，對他來說，他喜歡傑克森這個人，但對他堅持的三角戰術，就完全無法認同，「他還是在強迫大家跑這個，我是切籃下的球員，是一個切籃下的後衛，三角戰術本身OK，但我們球隊的個人特質並不適合。Melo（安東尼）不能、也不想要這樣打。」

羅斯還說，當時傑克森的態度非常強硬，就算球隊贏球，但如果不是照著三角戰術走，賽後依然會挨罵，讓他在尼克真的待不下去，種種悲慘經驗讓他覺得自己必須得離開，他在2017年告別尼克後，甚至低落到考慮退休，但最後是被家人勸回。

羅斯認為當時尼克並不適合三角戰術。（資料照，USA Today Sports）

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