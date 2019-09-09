MLB》雙城龍頭寶座再遇衝擊 陣中全壘打王因傷退場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美聯中區龍頭雙城隊在今天的比賽以2：5不敵印地安人隊，比賽中又傷了陣中全壘打王凱普勒（Max Kepler），加上昨日輪值大將皮奈達（Michael Pineda）因服用利尿劑被禁賽60場，這對需要穩住分區龍頭挺進季後賽的雙城隊來說，無疑是雪上加霜。

凱普勒在今天第一次打擊時感到上胸不適後退場，雙城隊也沒能在今天與印地安人隊的關鍵戰中獲勝，系列賽以1勝2敗作收。這是凱普勒本週第二度面臨這個傷勢困擾，他在美國時間週三對上紅襪隊的比賽時，也因為一樣的傷勢於第七局提前退場。雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）說道：「不管何時失去核心球員都是件艱難的事情，Kep是我們其中一位整季都維持健康的球員，希望他能夠早日歸隊。」

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凱普勒今天的傷勢與他先前左肩與肩胛骨的傷勢有關，同時他也表示這個傷勢已經困擾了他好幾個月，只是在最近幾場比賽的情況更嚴重了。他在揮棒時會覺得受傷的部位像鎖起來一般，這也阻撓了他的延展與後續的動作。

凱普勒是本季雙城隊的全壘打王。（資料照，美聯社）

凱普勒說，自己的肩膀在力量、靈活性以及機動性的測試上都很正常，但他還要在休息日時接受成像撿查。「這很令人憂心，但我們明天會進行掃描，看看發生了什麼事情。」

凱普勒預計會被放入每日觀察名單當中，雙城隊的外野可說是傷兵滿營，巴克斯頓（Byron Buxton）左肩脫臼，岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）右斜腹肌拉傷，凱弗（Jake Cave）拉傷左腹股溝。

凱普勒本季出賽131場比賽敲出36發全壘打，是雙城陣中的全壘打王，他在今年開季時與雙城隊簽下一張5年3500萬美元的延長合約，今年他的全壘打、打點、得分都創下生涯新高，進階打擊數據wRC+來到123，綜合貢獻值（fWAR）4.4。

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